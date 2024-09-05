تحويلات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال لخطوط مياة الشرب بشارع التسعين بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 04:35 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال تجديد وإحلال لخطوط مياة الشرب بمنطقة شارع التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمسطح كوبرى التسعين بالإتجاه من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة.

وحددت الإدارة العامة لمرور القاهرة الاتجاهات، وللقادم من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى يسلك مطلع كوبرى التسعين، وإستخدام مطالع ومنازل كوبرى التسعين وصولاً للطريق الدائرى تجاه طريق السويس، على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12 صباحاً الجمعة الموافق 6/9/2024م ولمدة 20 يوم.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .