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شيخ الأزهر يستقبل والد الطالب إبراهيم ياسر رابع الثانوية الأزهرية للتعزية فيه

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، على استقبال‏ الأستاذ ياسر إبراهيم حسانين، والد الطالب إبراهيم ياسر، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية على أصحاب ذوي البصائر في الشهادة الثانوية الأزهرية، الذي وافته المنية بعد صراع ومعاناة مع مرض السرطان، وذلك خلال استقبال فضيلته للطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية لهذا العام.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص عزائه ومواساته لوالد الطالب الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يجعل جِدَّه واجتهاده شفيعًا له، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يربط على قلوب والديه وأسرته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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