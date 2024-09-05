رئيس الوزراء: توافق صيني أفريقي على ضروة العمل المشترك فى مجالات الزراعة والصناعة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 03:37 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أقر مجموعة من التعهدات للتعاون بين الصين وأفريقيا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك توافق صيني أفريقي على ضروة العمل المشترك فى مجالات الزراعة والصناعة والإنتاج، ويجب تكثيف العمل لمواجهة التحديات الضخمة التي تواجهها دول العالم النامي.

وثمّن رئيس الوزراء دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوجود نظام مالي جديد يخفف من أعباء دول العالم النامي.

وتابع: "نتطلع لمزيد من التعاون المصري الصيني في مختلف المجالات.. كما أن التعاون المصري الصيني شهد نجاحا كبيرا في مجالات الصناعة والتنمية العمرانية والنقل والموانئ".