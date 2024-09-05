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تنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس السيسى على استجابته لتوصيات الحوار الوطنى والإفراج عن 151 محبوس احتياطى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 03:37 مساءً - ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا، في ضوء استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطني، والذي يؤكد علي الإرادة السياسية القوية في حل ملف الحبس الاحتياطي.

 

وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي اهتمامه وحرصه علي مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم علي أهمية الحوار، ومتابعته المستمرة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، والاستماع لكافة القوي السياسية والوطنية.

 

كما توجهت التنسيقية بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، علي مابذله من جهد في تسهيل إجراءات الإفراج عن الـ151، وتيسير خروجهم.

 

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل إشكالية الحبس الاحتياطي بشكل جذري، من اجل تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة وباعتبارها أحد أهم معايير حقوق الإنسان.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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