وزير الخارجية يلتقي مع رموز الإعلام وقادة الرأي والكتاب والأكاديميين (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - اتقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميسن بمقر وزارة الخارجية، مع عدد من رموز الإعلام وقادة الرأي والكتاب والأكاديميين في مصر.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الدكتور بدر عبد العاطى أعرب عن إيمانه بالدور الوطنى الهام الذى يضطلع به الإعلام المصري وقادة الرأي في تعريف الرأي العام بقضايا السياسة الخارجية وأهم التحديات التي تواجهها وتوضيح المواقف المصرية إزاء تلك القضايا، لا سيما في ظل التوقيت الراهن الذى يشهد تحديات متفاقمة وغير مسبوقة تحيط بمصر إقليميًا ودوليًا.

لقاء وزير الخارجية مع رموز الإعلام وقادة الرأي والكتاب والأكاديميين

وأضاف السفير أبو زيد، أن السيد وزير الخارجية والهجرة استعرض أهم ملامح مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" في سياسة مصر الخارجية، وتطبيقه في علاقات مصر مع شركائها الإستراتيجيين. كما أكد على أن أولويات السياسة الخارجية المصرية في الوقت الحالي تتركز على مركزية دور المواطن وتطوير منظومة الخدمات القنصلية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، فضلًا عن حسن توظيف عناصر القوة الناعمة لمصر والترويج لها.

لقاء وزير الخارجية مع رموز الإعلام وقادة الرأي والكتاب والأكاديميين

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى والتقييمات تجاه ما تشهده المنطقة من تحديات، بالإضافة إلى أخر المُستجدات ذات الصلة بعدد من الملفات ذات الأولوية لا سيما القضية الفلسطينية والتطورات المتسارعة على الساحة السودانية والتحديات الأمنية في البحر الأحمر فضلًا عن جهود تحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية ككل.

الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة

كما تم التطرق إلى سبل مواصلة التحرك الدبلوماسي المصري النشط في دوائر السياسة الخارجية المختلفة، بما يسهم في الدفاع عن المصالح الوطنية ويعزز من دور مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.