محمد المنياوي يحقق الميدالية الذهبية في رفع الاثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 02:34 مساءً - توج محمد المنياوى لاعب منتخب الاثقال البارالمبى بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس.
محمد المنياوى
وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201
وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها اول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية.
وتفوق المنياوى على منافسيه من دول الصين واستونيا والسلفادور وايران.
محمد المنياوى بطل رفع الأثقال
ميدالية المنياوى هى الذهبية رقم 50 لمصر فى دورات الألعاب البارالمبية والـ185 فى العموم.
وحرص الوفد الحكومى المصرى على حضور منافسات لاعبى منتخب رفع الاثقال بدورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس، ويتكون الوفد الحكومى من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية للاتحادات النوعية، كما حضرت حرم السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، وكذلك الاستاذ هشام عزت سكرتير اول السفارة.
ويشهد حضور المنافسات الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.