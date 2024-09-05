نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. "الأعلى للإعلام" يفتتح فعاليات دورة تدريب الصحفيين الشباب الأفارقة رقم 59 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت المقبل 7 سبتمبر الجاري، فعاليات دورة تدريب الصحفيين الشباب الأفارقة رقم 59، ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بكلمة من رئيس المجلس، يليها حوارًا مفتوحًا مع المتدربين.

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة 3 أسابيع، بمشاركة متدربين، من نيجريا وغانا وتنزانيا وكوت ديفوار والجزائر وكينيا والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والمغرب وتشاد.

كما يشارك في الدورة 3 نقباء صحفيين إفريقيين من الجزائر والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.