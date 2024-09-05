نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "العربية للتصنيع" يؤكد ترحيبه بزيارة الشركات العالمية لوحدات وشركات الهيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع،أن الهيئة تتطلع للدخول في شراكات حقيقية مع كبري الشركات العالمية بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، مؤكدا الترحيب بزيارة كبري الشركات العالمية، لزيارة شركات ومصانع العربية للتصنيع علي أرض مصر للتعرف علي القدرات والإمكانيات التصنيعية بشكل واقعي والدخول في شراكات تنفيذية واستثمارات حقيقية.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت خلال مشاركتها في النسخة الأولي من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024

،في توقيع اتفاقيات وعقود ملموسة وإجراء مباحثات جادة مع كبري الشركات العالمية، تدعم الجهود الهادفة لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.



وقد شهدت فعاليات ختام المعرض نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع، ومباحثات في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.

ومباحثات داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع مع كل من شركة هنى ويل الامريكية وشركة صقور الإمارات و د. غادة لبيب ائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة ريسبورن اكسبورت Rosoboronexport.



كما تفقد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الجناح الهندي وشركة Hindustan Aeronautics Limitedو شركة BDL الهندية وشركة HAL الهندية

كما تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع العديد من الزيارات ومنها الأكاديمية العسكرية كلية الدفاع الجوى

والكلية البحرية حيث أعربوا عن اعجابهم بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الجوية والدفاعية.

وقد حرصت وسائل الإعلام علي تسليط الضوء علي المشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع، طوال أيام فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 من خلال اجراء العديد من الحوارات والمقابلات الإعلامية (الصحفية والإذاعية والتليفزيونية ) مع اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة.