مؤسسة حياة كريمة تفتتح أول مطبخ مركزي في مدينة العريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 01:37 مساءً - أعلنت مؤسسة "حياة كريمة " اليوم عن افتتاح أول مطبخ مركزي في مدينة العريش تحت اسم "مطبخ الكرم". يهدف هذا المشروع إلى تقديم أكثر من 15 ألف وجبة شهريًا حتى نهاية عام 2024 التركيز على توفير وجبات غذائية متكاملة تلبي أعلى معايير الصحة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التحضير والإعداد.

يستهدف "مطبخ "الكرم الأسر المستحقة التي خضعت بياناتها المراجعات اجتماعية دقيقة الضمان تلبية احتياجاتها بناءً على عدد أفراد الأسرة ومدى استحقاقها للدعم. كما سيقوم المطبخ بتقديم الدعم الغذائي للأسر الفلسطينية المقيمة في مدينة العربيش وفي إطار التمكين الاقتصادي للمرأة تشارك في إعداد الوجبات سيدات من فئة المرأة المعيلة، مما يسهم في توفير فرص عمل لهن ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي لأسرهن.

يُعد هذا المشروع خطوة إضافية نحو تمكين المرأة وتطوير مهاراتها الاقتصادية والمهنية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم أبناء مدينة العريش من متطوعي مؤسسة "حياة كريمة" بشكل فعال في هذا المشروع من خلال المشاركة في عمليات التعبئة والتغليف وتوزيع الوجبات، مما يعزز قيم التضامن والمشاركة المجتمعية.

يمثل "مطبخ الكرم " جزءًا من رؤية مؤسسة "حياة كريمة " الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال برامج ومشروعات تنموية مستدامة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر انه تم اشهار مؤسسة حياة كريمة في ٢٢ أكتوبر ۲۰۱۹ كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد .۹۰۲. وتضم المؤسسة 50 ألف متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات. وتمتلك المؤسسة ٢٧ مقر في كافة محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها 51 من المنافذ في الجامعات. المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية. كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في كل محافظات الجمهورية من خلال مقرائها ومتطوعينها المنتشرين في كافة الأنحاء.