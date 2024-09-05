نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة توازن للصناعات الدفاعية تتفقد جناح العربية للتصنيع بمعرض مصر للطيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطوات ناجحة وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لجذب الإستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب، وفي هذا السياق،كان استقبال اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لوفد مجموعة توازن وايدج الإماراتية، برئاسة سعادة/ مني الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة توازن الإماراتية، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء.

خلال تفقدهم جناح الهيئة العربية للتصنيع، أعرب الوفد الإماراتي عن اعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الجوية والدفاعية.

كما تم التأكيد خلال الجولة بجناح الهيئة على أهمية فتح مجالات جديدة للإستثمار وتوطين التكنولوجيا من خلال انتاج وتسويق منتجات عربية مشتركة بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.