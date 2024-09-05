نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف السفير حسام زكي في حوار مفتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة حسين الزناتى السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في حوار مفتوح حول تداعيات الصراع الحالي بمنطقة الشرق الأوسط والدور الراهن لجامعة الدول العربية.

وفى الحوار الذى اتسم بالصراحة وحضره سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم أكد السفير حسام زكي، أن الوضع العربي الراهن ليس جيدًا ويتسم بسيناريو الصدام والدليل علي ذلك الحرب البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، فضلًا عن أن الحرب في السودان قائمه أكثر من عام ونصف وذلك نتيجة التطورات التي تشهدها البلاد فضلًا عن المواجهات العسكرية التى تجرى بين حركات المقاومة وحزب الله والحوثيين ضد الكيان الصهيونى وهو ما أدي إلى دفع التوترات في الشرق الأوسط.

وأشار السفير حسام زكي، إلى أن الأوضاع في ليبيا تشهد صراعًا بين فئات من الشعب الشقيق حتى أصبح الوضع يشهد تطورات غير حميدة وأن هناك جهودًا مع عدد من القيادات الليبية لوقف هذا التطور.

وحول الوضع في السودان أوضح أن الحرب قائمه بين طرفين سودانيين، وأنه رغم الجهود التى بذلت لنزع فتيل الأزمة الراهنة ليستعيد السودان مكانته فقد باءت تلك الجهود بالفشل معربا عن حزنه علي السودان لأنها دولة عربية أصبحت تدمر ومؤثرة علي الدول العربية المجاورة.

وأوضح زكى أن هناك تطورات إيجابية حدثت خلال الأيام الماضية فى العلاقات العربية التركية حيث شهدت تطورات إيجابية.

وأكد أن هناك نقاط مضية في الوطن العربى أيضا حيث تعمل دول علي تحقيق قدر من التقدم رغم التحديات التي تحيط بها.

وعن دور جامعة الدول العربية الذى يريد البعض أن يقلل منه أكد أنها منظمة تمثل "سقف سياسي" للدول العربية، وأنه لا غنى عن هذا السقف، خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية؛ حيث كانت وستبقى دائما تتبني الموقف الفلسطيني ونقل هذا الموقف للمحافل الدولية لإظهار حق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من الانتهاكات، وهو مايعبر عن موقف سياسى عربى قوى ودائم ومستمر.

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