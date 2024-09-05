جامعة حلوان تعزز التعاون مع الملحقية الثقافية العراقية

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بتعزيز التعاون مع الملحقيات الثقافية وبحث آليات زيادة أعداد الطلاب الوافدين، قام وفد من جامعة حلوان بزيارة سفارة جمهورية العراق في القاهرة.

ترأس الوفد الدكتور هيثم سويلم، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بجامعة حلوان، وضم كلًا من الدكتور عادل المهدي والدكتورة مونيكا موريس، نواب المدير، بالإضافة إلى الأستاذ علي سلامة، المدير الإداري للإدارة.

استقبل الوفد الجامعي كل من الدكتور عصام محمد خضير، قنصل سفارة جمهورية العراق، والدكتور ثامر عطب البركي، نائب القنصل والمستشار الثقافي.

خلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة حلوان والجامعات العراقية، مع التركيز على زيادة فرص التبادل الطلابي وتسهيل إجراءات قبول الطلاب العراقيين في برامج الجامعة المختلفة.

وأكد الدكتور هيثم سويلم على حرص جامعة حلوان على توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب الوافدين، مشيرًا إلى الخدمات الأكاديمية والإرشادية التي تقدمها الجامعة لضمان تجربة تعليمية ناجحة للطلاب العراقيين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عصام محمد خضير بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها جامعة حلوان وجودة برامجها الأكاديمية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة الطلاب.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود جامعة حلوان المستمرة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، مما يسهم في إثراء البيئة الأكاديمية وتعزيز التنوع الثقافي داخل الحرم الجامعي.