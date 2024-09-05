«تقليل الاغتراب».. مكتب التنسيق يؤكد غلق باب تسجيل الرغبات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - بعد تداول أنباء عن مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات بين الكليات، والتحويلات بين المعاهد، نفى السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، صحة تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا مد لباب تسجيل الرغبات، مشيرا إلى أن التسجيل كان متاحا عبر موقع التنسيق الإلكترونى حتى السابعة من مساء أمس الأربعاء.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى، مساء الأربعاء، باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم بـ مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة للقبول بـ الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهى فى تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، بدلا من الثلاثاء، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب.