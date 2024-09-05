نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث يسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، مع طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
تفاصيل الطقس
- الطقس: يسود طقس حار رطب على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- فرص الأمطار: توجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- تأثير الرياح: تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تحسين الحالة الجوية بشكل عام.
درجات الحرارة المتوقعة
القاهرة الكبرى:
- العظمى: 33°C
- الصغرى: 26°C
الإسكندرية:
- العظمى: 32°C
- الصغرى: 24°C
شرم الشيخ:
- العظمى: 38°C
- الصغرى: 28°C
الأقصر:
- العظمى: 39°C
- الصغرى: 28°C
أسوان:
- العظمى: 40°C
- الصغرى: 28°C
حالة البحرين:
البحر المتوسط:
- الحالة: خفيفة إلى معتدلة
- ارتفاع الموج: من متر إلى 1.75 متر
- الرياح: شمالية غربية
البحر الأحمر:
- الحالة: معتدلة
- ارتفاع الموج: من 1.5 متر إلى 2.25 متر
- الرياح: شمالية غربية
نسبة الرطوبة وسرعة الرياح:
القاهرة الكبرى:
- سرعة الرياح: قد تصل إلى 30 كم/ساعة
- نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 80%، والصغرى نهارًا تصل إلى 35%
الوجه البحري:
- سرعة الرياح: قد تصل إلى 30 كم/ساعة
- نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 85%، والصغرى نهارًا تصل إلى 40%
السواحل الشمالية:
- سرعة الرياح: قد تصل إلى 34 كم/ساعة
- نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 90%، والصغرى نهارًا تصل إلى 50%
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:
- سرعة الرياح: قد تصل إلى 40 كم/ساعة
- نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 60%، والصغرى نهارًا تصل إلى 30%
شمال ووسط الصعيد:
- سرعة الرياح: قد تصل إلى 32 كم/ساعة
- نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 60%، والصغرى نهارًا تصل إلى 20%
جنوب الصعيد:
- سرعة الرياح: قد تصل إلى 32 كم/ساعة
- نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 35%، والصغرى نهارًا تصل إلى 15%
تذكير
حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.