الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص قيام أحد رجال المرور بالتعدى عليه لفظياً فى القليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 05:27 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يدعى خلاله أحد الأشخاص بأنه حال قيادته السيارة بأحد الطرق إستوقفه أحد رجال المرور، وقام بالتعدى عليه لفظياً والتعسف فى إتخاذ الإجراءات حياله.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 سبتمبر الجارى، وحال قيادة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، إستوقفه أحد التمركزات الأمنية لإرتكابه عدد من المخالفات منها إستعمال المركبة الملاكى فى غير الغرض المخصص لها، وإستخدامها كسيارة نقل، وتركيب ستائر حاجبة للرؤية بالسيارة، وتم سحب تراخيصه وإتخاذ جميع الإجراءات فى الإطار القانونى دون ثمة تجاوزات.

وأكدت الداخلية أنه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.