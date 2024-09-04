أردوغان: عازمون على تعزيز مشاوراتنا مع مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاوراتهما القضايا الإقليمية، وخاصة شرق البحر الأبيض المتوسط، سوريا، ليبيا، السودان، والقرن الأفريقي.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنقرة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: "عازمون على تعزيز مشاوراتنا مع مصر التي لدينا معها أهداف ومواقف مماثلة بشأن العديد من القضايا".

وتابع الرئيس التركي: "نأمل أن نتعاون بشكل أوثق من الآن فصاعدا إن شاء الله، ونتمنى أن ندفع علاقاتنا متعددة الأبعاد إلى الأمم من خلال نهج مربح للجانبين".