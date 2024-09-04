أخبار مصرية

مدبولي يشهد عرضا فنيا من الفلكلور الصيني والأفريقي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - حضر اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مأدبة عشاء رسمية، استضاف خلالها شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية وقرينته، والحضور رفيع المستوى من رؤساء الدول والحكومات المشاركين بالمنتدى.

جاء ذلك في إطار مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة بكين.

ولدى وصوله إلى مقر الفعالية بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، جرى وفق مراسم الاستقبال؛ التقاط صورة تذكارية جمعت الرئيس الصيني وقرينته، مع رئيس الوزراء وقرينته، ثم شارك الدكتور مصطفى مدبولي في صورة جماعية للحضور من رؤساء الدول والحكومات المشاركين بالمأدبة، قبل أن يشهد الجميع عرضاً فنياً مميزاً من الفلكلور الصيني والأفريقي، قدمه شباب وشابات يحملون أعلام الدول المشاركة ومن بينها العلم المصري.

وألقى كل من الرئيس الصيني ونظيره السنغالي (الرئيس المشارك للمنتدى) كلمة في مستهل العشاء، حيث أكدت الكلمتان عمق العلاقات التاريخية بين الصين وأفريقيا، والحرص على دعمها في كافة المجالات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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