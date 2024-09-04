رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي مدير إقليم شمال وشرق المتوسط لمنظمة الصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يستعرض نتائج التعاون القطري والإقليمي مع منظمة الصحة العالمية ودورها البارز في المساندة الفنية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية للاستفادة من خبرات المنظمة في بناء القدرات البشرية والتدريب لكوادرنا البشرية لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ندرس إطلاق منصة افتراضية برعاية المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية Emro لتشارك الخبرات وتناقل التجارب بين 22 دولة في مجال التغطية الصحية الشاملة .. وبمشاركة كافة الفاعلين في القطاع الصحي

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية توثيق ونشر التجربة المصرية الرائدة في تحول النظام الصحي الهيكلي والمالي من خلال التغطية الصحية الشاملة

هيئة الرعاية بصدد افتتاح أول مستشفى افتراضي بمحافظة الاسماعيلية.. وهي اول مستشفى في افريقيا والأكبر في الشرق الأوسط تستخدم الحلول الرقمية الذكية والتطبيب عن بعد في التشخيص والعلاج

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تعزيز الوصول للخدمات الصحية والتعاون في احتواء الطوارئ الصحية وبناء الكوادر الوطنية.. أهم موضوعات أجندة التعاون مع منظمة الصحة العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يدعو مديرة إقليم شمال وشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لزيارة منشآت الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل لتقييم التجربة عن كثب

مديرة إقليم شمال وشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية تشيد بالدور المصري التاريخي في احتواء الكارثة الصحية والإنسانية في غزة والسودان.. وتثمن الطفرة النوعية الملموسة في جودة وشمولية خدمات هيئة الرعاية الصحية

مديرة إقليم شمال وشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية نركز جهودنا على تحسين الصحة العامة في المنطقة ..وعدة محاور رئيسة لاستراتيجيتنا أبرزها تعزيز الاستجابة للطوارئ الصحية والوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز الأنظمة الصحية لتحقيق تغطية صحية شاملة.. ودعم جهود الدول الأعضاء لتوطين صناعة الدواء والمستحضرات الحيوية

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة إقليم شمال وشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، لبحث سبل تعميق التعاون بين الهيئة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي مستهل اللقاء استعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية نتائج التعاون القطري والإقليمي مع منظمة الصحة العالمية ودورها البارز في المساندة الفنية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية للاستفادة من خبراتها في بناء القدرات البشرية والتدريب لكوادرنا البشرية لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

وقال رئيس الهيئة "ندرس إطلاق منصة افتراضية برعاية المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية Emro لتشارك الخبرات وتناقل التجارب في بين 22 دولة في مجال التغطية الصحية الشاملة وذلك بمشاركة كافة الفاعلين في القطاع الصحي" ، مؤكدًا أهمية توثيق ونشر التجربة المصرية الرائدة في تحول النظام الصحي الهيكلي والمالي من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وفي سياق الابتكارات الرقمية، كشف رئيس الهيئة عن استعداد الهيئة لافتتاح أول مستشفى افتراضي بمحافظة الإسماعيلية، والتي تُعد الأولى من نوعها في أفريقيا والأكبر في الشرق الأوسط تستخدم الحلول الرقمية الذكية والتطبيب عن بعد في التشخيص والعلاج.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهم موضوعات أجندة التعاون مع منظمة الصحة العالمية والتي تشمل تعزيز الوصول للخدمات الصحية والتعاون في احتواء الطوارئ الصحية وبناء الكوادر الوطنية.

فيما دعا رئيس هيئة الرعاية الصحية، المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لزيارة منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لتقييم التجربة عن كثب

ومن جانبها، أشادت الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة إقليم شمال وشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بالدور المصري التاريخي في احتواء الكارثة الصحية والإنسانية في غزة والسودان، مثمنة الطفرة النوعية الملموسة في جودة وشمولية خدمات هيئة الرعاية الصحية

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تركز جهودها على تحسين الصحة العامة في المنطقة من خلال عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز الاستجابة للطوارئ الصحية والوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز الأنظمة الصحية لتحقيق تغطية صحية شاملة، ودعم جهود الدول الأعضاء لتوطين صناعة الدواء والمستحضرات الحيوية

هذا وقد شارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير الإدارة العامة للمكتب الفني.

ومن جانب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط كل من، الدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج، الدكتور جاسر الكريم، مسؤول برنامج النظم الصحية، الدكتورة سمر دمشقي حمود، رئيس فريق، الجهوزية وبناء القدرات والاستعداد الوطني واللوائح الصحية الدولية في برنامج الطوارئ الصحي، أ. ميرا إهالاينين، مديرة الاتصالات وتعبئة الموارد والشراكة.