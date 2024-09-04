رئيس جامعة الأزهر يلتقي عميد كلية القرآن الكريم ويتابع جاهزية الكلية للعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها لبدء العام الدراسي الجديد (2024 - 2025م)؛ استقبل فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عبد المرضي، عميد كلية القرآن الكريم، والدكتور محمد سليمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

في بداية اللقاء وجه عميد كلية القرآن الكريم الشكر لفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ لثقته وتكليفه للقيام بعمادة الكلية العريقة التي تقوم على خدمة القرآن الكريم، مؤكدًا أنه -بعون الله تعالى- سيستكمل ما بدأه السادة العمداء السابقون.

ووجه فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة لعميد الكلية ووكيلها داعيا المولى -عز وجل- لهما بالتوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن كلية القرآن الكريم وعلومها كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة في عام 2017م، وكذلك كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد عام 2023م.