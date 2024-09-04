نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: رصف بالانترلوك لعدد من الشوارع الداخلية بأحياء العجوزة والعمرانية لتسهيل حركة سير المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بأحياء العجوزة والعمرانية.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تركيب بلاط انترلوك بالشوارع الداخلية المحصورة بين شارعي السودان الرئيسي وجلال الدين الحمامصى بنطاق حى العجوزة ورصف شارع عبد الهادي حسانين وغرب السكة بنطاق حى العمرانية.

وشدد المحافظ على رؤساء احياء العمرانية والعجوزة بمتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق.

وتابع المحافظ خلال جولته حالة رصف شارع فاطمه رشدى بنطاق حى العمرانية والذى تم الانتهاء من رصفه ورفع كفاءته بالكامل بالإضافة إلى تنفيذ خطة لرصف عددًا من متفرعاته لتسهيل حركة سير المواطنين بالقطاع بالكامل خاصةً وأنه أحد الشوارع الرابطة بين شوارع ترسا والاهرام.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مركز شباب المنيب وذلك لمتابعه الأنشطة الصيفية والرياضية والفعاليات المقدمة داخل المركز للبراعم والشباب.

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