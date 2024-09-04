موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف، يتساءل العديد من المواطنين عن موعد الإجازة الرسمية لهذه المناسبة لعام 2024.

وتعد إجازة المولد النبوي من المناسبات الدينية المهمة التي يحتفل بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تفاصيل رؤية هلال شهر ربيع الأول، مما يحدد موعد الاحتفال والإجازة الرسمية.

موعد المولد النبوي الشريف 2024

وفقًا لدار الإفتاء المصرية، فقد تم تأكيد رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1446 هجريًا، ليكون اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 ميلاديًا هو أول أيام شهر ربيع الأول.

وبناءً على ذلك، فإن موعد المولد النبوي الشريف لهذا العام سيكون يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 ميلاديًا، والذي يوافق 12 ربيع الأول 1446 هجريًا.

إجازة المولد النبوي الشريف

من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024. ويبدو أن الإجازة ستوافق يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، وهو نفس اليوم الذي يوافق المولد النبوي الشريف.

بذلك، لن يكون هناك حاجة لترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، حيث يتطلب قرار رئيس الوزراء ترحيل الإجازات الرسمية التي تتزامن مع منتصف الأسبوع فقط إلى يوم الخميس التالي، لإتاحة فرصة لمواطنين للحصول على إجازة متصلة بنهاية الأسبوع.

إجازات شهر سبتمبر 2024

سيتضمن شهر سبتمبر 2024 إجازة رسمية واحدة فقط وهي إجازة المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية.

وبالنسبة لبقية العطلات، فهي ستكون أيام إجازة أسبوعية كما يلي: