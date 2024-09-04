نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن عن شغل وظيفة وكيل للبعثة التعليمية المصرية بالصومال للعام الدراسي 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شغل وظيفة وكيل للبعثة التعليمية المصرية بالصومال وذلك للعام الدراسي 2024/2025، مشيرا إلي أنه على من يرغب في شغل هذه الوظيفة من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية التقدم للإدارة العامة للإعارات الخارجية بالوزارة بطلب لشغل هذه الوظيفة.

شروط التقدم وظيفة وكيل للبعثة التعليمية المصرية بالصومال

- الا تقل وظيفة المتقدم عن مدير عام درجة تخصصية تعليم أو مدير إدارة بدرجة كبير درجة تخصصية تعليم مع المامة بالغة الإنجليزية.

- الا يزيد السن في أكتوبر عن 56 سنة طبقا للقرار الوزاري رقم ٢٦٥ لسنة 2014.

- الا يكون وقع علية أي جزاءات خلال السنتان الاخيرتان ولا تقل التقارير السنوية عن السنتان الاخيرتان عن تقدير كف، أو امتياز له دراية وخبره بالنواحي المالية والإدارية والدبلوماسية والقدرة على حل المشكلات في الازمات، على أن يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من شئون العاملين موضحًا بها ما يلى:-

- الاسم / تاريخ ومثل الميلاد / الجنسية / تاريخ الاشتغال بالتعليم / الوظيفة الحالية وتاريخها

- القرار الوزاري أو الأمر التنفيذي لشغل الوظيفة / المؤهلات الدراسية وتاريخها الاعارات السابقة والاجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدتها / الجزاءات أن وجدت وتاريخها وتاريخ محوها خلال السنتان الاخيرتان / التقارير السنوية للأعوام ۲۰۲۲ و۲۰۲۳

- العنوان / رقم تليفون المنزل / الموبيل وتليفون العمل.

- شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تتضمن خلوه من الامراض عمومًا وصلاحيته للعمل بالخارج.