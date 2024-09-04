مجلس جامع حلوان يوافق على قبول تحويلات الطلاب من الكليات غير المناظرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - عقد مجلس جامع حلوان اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، حيث تناول الاجتماع عددًا من القضايا الحيوية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وشدد الدكتور قنديل على ضرورة الانتهاء من الخطط والجداول الدراسية وإعلانها للطلاب وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وضرورة الانتهاء من الكتاب الجامعى وجهاز النشر الالكتروني ، بالإضافة إلى استكمال أعمال الصيانة الدورية للمباني الجامعية بما في ذلك القاعات الدراسية، المعامل، والأجهزة، والمدن الجامعية.

وأشار الدكتور قنديل إلى جاهزية مبنى عرابي بالمهندسين ليصبح مركزًا تدريبيًا شاملاً، يحتوي على حزم تدريبية جديدة وشراكات مبتكرة.

وفي سياق آخر، قدم المجلس التهنئة للدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة على اختياره مستشارًا ثقافيًا لمصر في ألمانيا، مشيدين بإسهاماته المتميزة في جامعة حلوان.

وأثنى المجلس على جهود إدارة الوافدين في تسويق الجامعة وجذب الطلاب الدوليين من خلال سلسلة من الزيارات للملحقيات الثقافية.

كما استعرض المجلس الإنجازات الأخيرة للجامعة، بما في ذلك إنشاء كلية علوم التغذية، الأولى من نوعها في مصر، والتي تقدم تخصصات فريدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وفي إطار تعزيز الرياضة داخل الجامعة، أشاد المجلس بانضمام نادي جامعة حلوان رسميًا لعضوية الاتحاد المصري لكرة القدم، مما سيمكن طلاب الجامعة من المشاركة في كأس مصر، ويعزز استغلال الموارد البشرية الجامعية.

كما نوه المجلس بخطة إنشاء شركة خدمات رياضية والعمل على الانتهاء من إنشاء فروع النادي.

كما وافق مجلس الوزراء على تغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات علوم الرياضة، بما يتماشى مع التخصصات الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل. وفي هذا السياق، سيتم استغلال نادي جامعة حلوان ليصبح مركزًا تدريبيًا لطلاب كلية علوم الرياضة.

وفي الختام، ناقش المجلس أهمية البصمة الكربونية كأحد المعايير التي تؤثر على تصنيفات الجامعة، مؤكداً على التزام الجامعة باتخاذ خطوات سريعة في هذا المجال.

كما وافق المجلس على السماح بقبول تحويل الطلاب من الكليات غير المناظرة مع إجراء اختبارات القدرات اللازمة للالتحاق بالكليات التي تشترط ذلك.