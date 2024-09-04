وزيرة التنمية المحلية تشارك كضيف شرف في حفل تخرج طلاب الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً -

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مساء الثلاثاء كضيف شرف في حفل تخرج طلاب الثانوية العامة وتكريم المتفوقين في كلية رمسيس الجديدة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ، وذلك بحضور الدكتور القس ماجد كرم الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي والدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيليّة ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة، والأستاذة هالة توما، مديرة المدرسة والعديد من الشخصيات العامة وقيادات التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب ومديري مدارس السنودس.

في كلمتها خلال الحفل، أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المميز، مؤكدةً اعتزازها بمدرسة كلية رمسيس الجديدة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية الثقة بالنفس والإصرار على النجاح، ووجهت عدد من الارشادات والنصائح للطلاب الذين تخرجوا من المدرسة قائلة: "النجاح ما بيجيش غير بالمثابرة والاجتهاد، لازم تبقوا مميزين، ولا تكونوا مجرد رقم وسط العدد في أي مكان انتم متواجدين به " ، كما حثت الدكتورة منال عوض الخريجين على استغلال حريتهم الجديدة بشكل بناء، مؤكدة أن هذا الحفل يمثل بداية لمشوار طويل مليء بالتحديات، متمنية لهم التوفيق والتميز في حياتهم المستقبلية.

وأضافت الدكتورة منال عوض : " لا تستسلموا لأي إحباط أو صدمات في طريقكم وأنتم في بداية المشوار واتمني لكم النجاح في الجامعة والعمل بعد ذلك لخدمة وطننا.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية الطلاب بأن يجتهدوا ويقوموا بما عليهم ويتركوا الباقي علي الله لانه يري جهود الجميع ، كما تقدمت وزيرة التنمية المحلية كل الشكر والتقدير لإدارة كلية رمسيس الجديدة، علي الجهود التي يبذلوها لتخريج طلاب متميزين.

ومن جانبه، أكد الدكتور القس إسطفانوس زكي، على أهمية القيم التي اكتسبها الخريجون خلال رحلتهم التعليمية، مثل الانضباط والاحترام، والتي تشكل أساس نجاحهم المستقبلي. ودعاهم إلى أن يكونوا "سفراء للمحبة والتسامح والخير في المجتمع"، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يُقاس بقدرتهم على التأثير الإيجابي في محيطهم. كما أعرب عن شكره للمعلمين وأولياء الأمور لدورهم في تحقيق هذا الإنجاز، متمنيًا للخريجين مستقبلاً مشرقًا ولمصر التقدم والرخاء.

كما تحدث الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام والممثل القانوني لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، حيث قدم عدد من النصائح والرسائل للخريجين.

كما أكدت هالة توما، مديرة كلية رمسيس الجديدة، لدفعة 2024، على أهمية التمسك بالقيم والإنسانية في عالم مليء بالتحديات والمفاهيم المشوهة التي انتشرت عبر الإعلام. حثت الطلاب على أن يكونوا مختلفين ومؤثرين، تمامًا كما يفعل النور والملح في تحسين الحياة وسط ظلام هذا العالم. دعتهم إلى أن يكونوا سفراء للقيم التي تعلموها في المدرسة، وأن يتحملوا المسؤولية ويقدموا المساعدة للآخرين. وأكدت على أن الأمانة والشفافية هما الأساس لبناء الثقة، وأنه لا يوجد إرث أغنى من الأمانة.