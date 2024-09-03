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إقبال كبير من مواطني منشأة القناطر بالجيزة للتصالح على مخالفات البناء

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير من مواطني منشأة القناطر بالجيزة للتصالح على مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إقبال المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بمركز ومدينة منشأة القناطر على المركز التكنولوجي.

وذلك لاستخراج شهادات البيانات والسير في إجراءات التصالح وفقًا لما حدده القانون وتواجد موظفي المركز للرد على أي استفسارات تتعلق بإجراءات التصالح.

وذلك للتيسير على المواطنين بمتابعة من محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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