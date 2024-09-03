نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفي غدا للشباب.. تعرف على الشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي، غدا الأربعاء 4 سبتمبر 2024، لإتاحة فرص عمل للشباب بإحدى الشركات الخاصة، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

-كاشير (مؤهل عال - السن من 21: 38).

-بائع حلوى (مؤهل متوسط - السن من 21: 38).

-مقدم طلبات (مؤهل متوسط - السن من 21: 38).

-أفراد أمن (مؤهل متوسط - السن من 21: 38).

-مساعد شيف (مؤهل متوسط - السن من 21: 38).

-مندوب توصيل (يجيد القراءة والكتابة - السن من 18: 45).

-عمال خدمات (لا يشترط المؤهل - السن من 18: 45).

-شيف فطائر شرقي (يجيد القراءة والكتابة - السن من 21: 45).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب، إلى أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".