فخر الصناعة المصرية.. المدرعتان ST100 وST500 بمعرض مصر الدولى للطيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 07:30 مساءً - ظهرت المدرعتان ST100 وST500 فى معرض مصر الدولى الأول للطيران والفضاء وسط حضور كبير من الزائرين من مصر ومن مختلف الدول العالمية المشاركة.

وجذبت المدرعتان انتباه الحضور لقوتهما ولكفاءتهما المميزة فهما من إنتاج وزارة الإنتاج الحربى المصرية داخل مصنع 200 الحربى ومقاومتان للألغام والكمائن.

كما تأتى المدرعتان بشراكة أجنبية حيث إن نسبة المكون المحلى بها تشكل نحو 50% أما التصميم والتركيب والتنفيذ فهو 100% مصرى بجانب الإلكترونيات والبرج القتالى العامل بالتحكم عن بعد.

المدرعة ST100 منها 10 أشكال مختلفة يمكن تجهيزها لتنفيذ نوعيات مختلفة من المهام وتعتبر وحدة دفاع جوى مُزودة بصواريخ / مدفعية مضادة للطائرات Air Defense Unit.

المدرعة ST-500 تستخدم لنقل الجنود أو عمليات القوات الخاصة أو الإسعاف وتعمل كمركبة تكتيكية خفيفة ويمكن تسليحها بمحطة السلاح العاملة بالتحكم عن بعد والمزودة برشاشاتمتعددة الأعيرة أو قواذف قنابل عيار 30 مم أو قاذف صواريخ مضادة للدبابات أو حاملة للهاون بخلاف قواذف الدخان.