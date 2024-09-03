مكاسب وطنية وريادة عالمية.. انطلاق فعاليات معرض الطيران والفضاء بمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت فعاليات معرض الطيران والفضاء بمدينة العلمين الجديدة، وهو المعرض الأول من نوعه في مصر، حيث ينطلق بكثير من الآمال والأفكار والطموحات، معتمدا على فلسفة مصرية خالصة، تؤمن بتدعيم كافة أوجه العمل، وكذلك مد خطوط الشراكات مع كبرى شركات العالم، خاصة التي تتسم بالجدية منها، وكذلك صناعة مساحة خاصة لمدينة العلمين الجديدة في سياحة المؤتمرات وتنظيم المحافل الدولية.

يمثل معرض الطيران، فرصة حقيقية وواضحة لدعم سياحة المؤتمرات والمعارض، باعتبارها سياحة رائجة دولية، ولها زوارها ومريديها، فهى تصنع حالة من التشابك والعلاقات العامة في غاية الأهمية بين كافة العاملين في قطاع التنظيم، أو في القطاع النوعى المستهدف من الإقامة، وكذلك استعراض منتجات الطيران والفضاء في شكل جاذب للزوار.

تنفيذ معرض ومؤتمر الطيران والفضاء بالعلمين، هو التزام دولى ضمن خريطة وأجندة دولية للمؤتمرات، لذلك يأتي التوقيت بمثابة قيمة مضافة لمصر، فهى ملتزمة بتنفيذ أجندتها الدولية بشكل صارم، وهو الأمر الذى يزيد ثقة الشركاء الدوليين في مصر.

يمثل المعرض فرصة ممتازة لتلاقى الجهود بين كافة القائمين على شئون المعرض والمؤتمر، وتشارك وزارات الدفاع والطيران، وكذلك الشركات والهيئات العاملة في ذات الشأن، كل ذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تعاون كامل يعبر عن منظومة العمل في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

جانب من الطائرات بمعرض الطيران والفضاء بالعلمين

الطائرات بمعرض مصر للطيران بالعلمين

جانب من الطائرات

المشاركون بمعرض العلمين للطيران والفضاء

جانب من معرض مصر للطيران بالعلمين

جولة بمعرض مصر للطيران بالعلمين

معرض الطيران والفضاء بالعلمين

زيارة معرض الطيران والفضاء بالعلمين

طائرات بمعرض العلمين للطيران والفضاء

طائرات معرض مصر للطيران بالعلمين

عدد من الطائرات بمعرض مصر للطيران بالعلمين

معرض الطيران الدولي بالعلمين

معرض الطيران والفضاء بالعلمين

معرض العلمين الجديدة للطيران

معرض العلمين للطيران والفضاء

معرض مصر للطيران- العلمين

معرض مصر للطيران والفضاء بالعلمين الجديدة