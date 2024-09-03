تشكيل الزمالك أمام الشعلة السعودى.. شيكابالا وحسام أشرف ونيمار فى هجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشعلة السعودي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك.

خط الوسط: زياد كمال - سيف جعفر - سامسون أكينيولا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - حسام أشرف - سيد عبد الله "نيمار".

يواجه الزمالك فريق الشعلة السعودى اليوم، لتصبح الودية الثانية في المعسكر بعد مواجهة سبورتنج السبت الماضى وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 – 0.

ويستمر الزمالك في معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 7 سبتمبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد، ولخوض مباراة الشرطة الكيني المقرر لها 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.