وزير التموين يستقبل رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي لبحث سبل التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 02:28 مساءً - استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والتحالف في أوجه العمل المجتمعي وآليات التعاون في خدمة المواطنين والأسر الأولى بالرعاية بالإضافة لاستحداث آليات جديدة للاستفادة من قدرات الوزارة والتحالف في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وأشاد الدكتور وزير التموين، بالدور المهم الذي يلعبه التحالف في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، فضلا عن الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية لملف التعاون مع مؤسسات العمل الاهلي والتحالف الوطني والمجتمع المدني المصري، كما أكد أنه لن يتحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الجهات المعنية.

شهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك وتم الاتفاق على بعض أوجه التعاون، منها مشاركة التحالف في معرض أهلاً مدارس الرئيسي، إضافة إلى تخصيص موقع للتحالف داخل كل المعارض السلعية الدائمة بكل المحافظات.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الدعم السلعي والغذائي وتوفير الوزارة والشركات التابعة للسلع الأساسية واللحوم والمجمدات لصالح التحالف، إضافة إلى شراء الكوبونات المطروحة من قبل الوزارة وتوزيعها على المستحقين.

كما تم بحث التعاون في مجال التكامل في قواعد البيانات من أجل تقديم التحالف الوطني دعم إضافي اكثر للمواطن، وخلال اللقاء تم التطرق لمناقشة تخصيص اماكن لصالح التحالف بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية.