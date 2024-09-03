نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة ترفع ٤٢٠٠ طن مخلفات ورتش من أرض المطاحن بشارع فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافة المخلفات والرتش من أرض المطاحن الكائنة بشارع الملك فيصل وتمهيدها ورفع كفاءتها لاستغلالها علي الشكل الأمثل وذلك في إطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية.

واطلع محافظ الجيزة على جهود العمل والتي أسفرت عن رفع ٤٢٠٠ طن مخلفات والرتش بأرض المطاحن بفيصل التابعة لحي بولاق الدكرور وذلك خلال ورديات عمل تمت علي مدار أسبوع من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة لمتابعه حاله الأرض وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.

وأكد النجار ان منظومة النظافة تحظي بمتابعة دورية علي مدار اليوم للوصول للمستوي المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة، مشيرا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية.

وفي نفس الاطار اطلع المحافظ علي جهود هيئة النظافة بتحسين الحالة العامة لصناديق القمامة الموزعة بمحاور وطرق المحافظة من اعمال صيانة وطلاء حيث تم رفع كفاءة الصناديق بشوارع ناهيا حي بولاق الدكرور والمنصورية بالهرم والجامعة بجنوب الجيزة والبطل أحمد عبد العزيز بالعجوزة والهرم بالعمرانية وأحمد الزيات والسكري وناهيا ومساكن كوبري الخشب وجاري الاستكمال.

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