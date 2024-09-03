نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: إطلاق خدمة جديدة بين القاهرة والإسكندرية وأسوان والعكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إطلاق خدمة جديدة للركاب بين القاهرة والإسكندرية وأسوان والعكس، حيث سيتم تشغيل 4 قطارات تحتوي على عربات نوم وعربات ثانية مكيفة حديثة، وذلك كتجربة لمدة شهر.

وذكرت الهيئة في بيانها اليوم الثلاثاء تفاصيل الخدمة الجديدة التي ستبدأ تشغيلها على النحو التالي:

أولًا: اعتبارًا من 5/9/2024

قطار 1083 (القاهرة - الإسكندرية): يعمل يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، حيث ينطلق من القاهرة الساعة 7:20 صباحًا ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:05 صباحًا. القطارات تحتوي على (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).

قطار 1088 (الإسكندرية - أسوان): يعمل يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، حيث ينطلق من الإسكندرية الساعة 19:20 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 12:00 ظهرًا. القطارات تحتوي على (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).

ثانيًا: اعتبارًا من 6/9/2024

قطار 1089 (أسوان - الإسكندرية): يعمل يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع، حيث ينطلق من أسوان الساعة 19:40 مساءً ويصل إلى الإسكندرية الساعة 11:20 صباحًا. القطارات تحتوي على (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).

ثالثًا: اعتبارًا من 7/9/2024

قطار 1082 (الإسكندرية - القاهرة): يعمل يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، حيث ينطلق من الإسكندرية الساعة 19:20 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 22:00 مساءً. القطارات تحتوي على (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).

رابعًا: اعتبارًا من 15/9/2024

قطار 1902 (الإسكندرية - أسوان): ينطلق من الإسكندرية بدلًا من القاهرة ويستمر حتى أسوان، حيث ينطلق من الإسكندرية الساعة 20:10 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 13:20 ظهرًا.