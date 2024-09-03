وزير السياحة والآثار يلتقي المبعوث التجاري البريطاني لأفريقيا لبحث فرص الاستثمار السياحي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 01:30 مساءً - التقي السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالسيد جون همفري المبعوث التجاري البريطاني لأفريقيا، والسفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة والوفد المرافق لهما، حيث ثمّن السيد الوزير على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، مشيداً بما تشهده من تعاون قائم ومتزايد لاسيما في مجال السياحة والآثار.

واستعرض وزير السياحة والآثار خلال اللقاء ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في منتجاته وأنماطه السياحية لافتاً إلى اهتمام الوزارة خلال المرحلة القادمة بالعمل على تطوير كل منتج سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

كما أشار إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمارات السياحية ولا سيما في المجال الفندقي وترحيبها بالمستثمرين المحليين والدوليين، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاستثمارية لاسيما السياحية والتي تمثل أهمية للبلدين وتحقق مكاسب متبادلة، وكذا تشجيع المستثمرين البريطانية على المزيد من الاستفادة من الفرص والمبادرات الاستثمارية المتاحة في مصر بما يساهم في زيادة حجم الاستثمار في القطاع السياحي بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى بحث تعزيز سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، والتعاون لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة متخصصة للشرائح المتفق عليها من السائحين المستهدفين، والترويج لمنتج السياحة الرياضية وتشجيع الفرق والمؤسسات الرياضية البريطانية لإقامة معسكراتهم الرياضية في المقاصد السياحية المختلفة في مصر، وتنظيم ورش عمل مهنية بين منظمي الرحلات البريطانيين ونظرائهم المصريين ورحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين ووكلاء السياحة والسفر البريطانيين لزيارة المقصد السياحي المصري والتعرف على مقوماته ومنتجاته السياحية المتنوعة.

هذا بالإضافة إلى التطلع لزيادة عدد الرحلات القادمة من مختلف المدن البريطانية إلى الوجهات السياحية المصرية المختلفة.

كما تم بحث إمكانية قيام الجانب البريطاني بنقل تجربته وتقديم الدعم الفني بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخدمات السياحية المختلفة بما يعزز السياحة المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وتم أيضاً مناقشة إمكانية إعداد مذكرات تفاهم للتعاون في حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، بالإضافة إلى التعاون لبناء القدرات والتدريب في مجالات حفظ وترميم الآثار والتوثيق الأثري باستخدام التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى التعاون لإقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في المملكة المتحدة.

من جانبه، أكد الجانب البريطاني على تطلع المملكة المتحدة إلى مواصلة تعزيز استثماراتها في مصر، والحرص على العمل بشكل مشترك في تعزيز الأعمال والاستثمار بين البلدين وبناء القدرات، بما يعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية.

وقد حرص السيد شريف فتحي على الاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي قدمها المبعوث التجاري البريطاني لأفريقيا والسفير البريطاني بالقاهرة وذلك لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات السياحية والأثرية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين.

حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار الأستاذة يمني البحار نائب الوزير، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وحضر من سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة السيد تشارلي جارنت الملحق التجاري، والأستاذة وفاء سعد نائب الملحق التجاري، والسيد بيتر أبوش رئيس السياسة التجارية، والسيد جورج يونان المستشار التجاري الأول للبنية التحتية والتعدين، والأستاذة آمنة فهمي مسئول الصحافة والإعلام.