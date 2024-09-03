وزير العمل يلتقي سفيرة مملكة البحرين في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:33 مساءً - استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، السيدة فوزية بنت عبدالله، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة..حيث أكد الوزير جبران على العلاقات التاريخية ،والمُتميزة بين مصر ،ومملكة البحرين قيادًة وشعبًا،مُشيرًا إلى أن ملف العمل ،من الملفات التي تحظى بإهتمام "البلدين الشقيقين".

وقال أن الوزارة جاهزة لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمُدربة التي يحتاجها سوق العمل البحريني ،موضحًا أن هذه العمالة تتعرض لإختبارات "الفحص المهني" بما يضمن إستدامتها في سوق العمل،لصالح صاحب العمل والعامل .