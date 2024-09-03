وزير الخارجية يوجه بتوفير الدعم لحملة مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة "اليونسكو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:33 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام المنظمة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أشار الي أن اللقاء تناول آخر مستجدات حملة الترشيح المصري، ولاسيما بعد الجولات الخارجية الأخيرة التي نظمتها وزارة الخارجية للمرشح المصري، والتي شملت كل من موريشيوس وجمهورية الكونجو وأنجولا، حيث أكد الوزير على أهمية استمرار التواصل على المستوى الدولي للتعرف على رؤى الدول الأعضاء بهدف تقديم المرشح لرؤية انتخابية شاملة تعكس تطلعات مختلف دول العالم للمنظمة العريقة، والتي كانت مصر من الدول المؤسسة لها، بما في ذلك أهمية استمرار الجولات للدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الدكتور عبد العاطي وجه كذلك بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لحملة الترشيح، والبناء على التأييدين العربي والافريقي اللذين حظي بهما المرشح المصري ضمن قرارات القمة العربية والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الأخيرين.