الوطنية للإعلام ناعيه الإذاعي الكبير احمد همام ترك بصمة في مسامع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - تنعي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين ، الإذاعي الكبير احمد همام الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة من العطاء المخلص والمتميز ، ويعد الإذاعي الراحل من أشهر أصوات المنبر الإذاعي الأقدم في مصر والوطن العربي التي تركت بصمة في مسامع عشاق إذاعة القرآن الكريم ، فقد كان يقدم أغلب الفواصل الصوتية التي تنقل المعلومات الدينية والأحاديث النبوية بصوته، كما كان يشتهر بتقديم أعظم مقرئي القرآن الكريم قبل بدأ تلاوتهم لآيات الله.

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه وأن يلهمهم الصبر والسلوان ولجميع أسرة العمل الإعلامي داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته