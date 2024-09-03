نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع سيارات متهالكة وفروشات واستاندات للباعة والمحال بالطريق العام في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية علي مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية للحد من المظاهر السلبية وتسهيل حركة سير المواطنين.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حي جنوب بشن حملات موسعة لتحقيق الإنضباط بشوارع المنيب ومصرف الكونيسة وابوزارع لما تمثله تلك الإشغالات من مظهر غير حضاري وإعاقة للحركة المرورية وعرقلة سير المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة علي جهود الحملات والتي تمكنت من إزالة كافة البروز تعديات علي خط التنظيم للمحلات والمقاهي والأكشاك ومن علي أرصفة المشاة التي شملت إزالة ٧٦ تاندة حديدية غير مرخصة وحالات بروز تعيق حركة الطريق العام وفتارين وكراسي وترابيزات وثلاجات ومدرجات عرض بضائع ولافتات إعلانية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفيند وذلك بمتابعه من اشرف تامر رئيس حي جنوب.

كما شملت الحملات رفع عددًا من السيارات المتهالكة والمتروكه بالطريق العام بمنطقة المنيب بالإضافة إلى إزالة ورفع فروشات واستاندات معروضات تابعه لباعه ومحال متعدية علي الطريق العام.

وشدد محافظ الجيزة علي حي جنوب بمواصلة الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بوجود المخالفات والمتابعة الدورية مع سرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

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