أخبار مصرية

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يشارك في فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء بالعلمين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - شارك الدكتور شريف صدقي في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى والذي انطلق اليوم الثلاثاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

وتشارك وكالة الفضاء المصرية في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولي وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5  سبتمبر بجناح مميز لعرض كافة معامل وأجهزة التصنيع والاختبار ومنتجات الوكالة من الأقمار الصناعية والكاميرات ووسائل الاتصالات الفضائية مع عرض خاص للصور  التي التقطها القمر مصر سات / 2 الذي أطلقته الوكالة من أحد القواعد بالصين وذلك  في ديسمبر 2023 الماضي.

 

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلق اليوم الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولى ، وذلك من الثلاثاء للخميس.

 

ويعتبر المعرض حدث عالمى فريد، في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الاوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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