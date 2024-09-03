وزير الري يتابع موقف مشروعات تطوير نظم الري الحديث.. ويؤكد: موافقة المنتفعين شرط أساسي قبل التنفيذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:30 صباحاً - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا لمتابعة موقف مشروعات تطوير الري والرى الحديث الجارى تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع منظمات البنك الدولى والايفاد والفاو وغيرهم من الشركاء فى مجال تطوير نظم الري والرى الحديث ، وأيضا فى مجال تحسين حالة الرى والتعامل مع النقاط الساخنة فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) بنطاق مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ" CRAFT .

كما تم استعراض ما تم خلال الفترة الماضية من اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع CRAFT مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) والتركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري - تطبيق الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين) .

وأشار الدكتور سويلم لضرورة مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ مشروعات الرى الحديث والتأكد من الملائمة الفنية والجدوي الإقتصادية، والتأكد أيضا من موافقة المنتفعين كشرط أساسي قبل تنفيذ مشروعات الرى الحديث ، موجها بإستمرار الجهود المبذولة من أجهزة الوزارة للتواصل مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول وعرض المكاسب المادية التي تعود عليهم عند استخدام نظم الري المطور والرى الحديث .