نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024: تفاصيل الإجازات الرسمية وتوقعات ترحيلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف 2024، يبحث عدد كبير من موظفي الحكومة والعاملين بالقطاعين العام والخاص عن تفاصيل هذه الإجازة، التي تعد واحدة من أهم العطلات الدينية التي ينتظرها الجميع للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد ﷺ.

استطلاع هلال شهر ربيع الأول 1446 هـ

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستستطلع هلال شهر ربيع الأول يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، لتحديد الموعد الرسمي لمولد النبي ﷺ.

ووفقًا لمعهد الفلك التابع لوزارة التعليم العالي، فإنه من المتوقع أن يولد هلال شهر ربيع الأول بعد الاقتران مباشرةً في الساعة الثالثة و57 دقيقة بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي في نفس اليوم، وهو ما يعني أن غرة شهر ربيع الأول 1446 هـ ستكون يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

موعد المولد النبوي الشريف 2024

بناءً على الحسابات الفلكية، فإن مولد النبي ﷺ سيوافق يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، الذي يوافق 12 ربيع الأول 1446 هـ.

إلا أنه من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

عدد أيام إجازة المولد النبوي الشريف 2024

من المتوقع أن يحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام متصلة تبدأ من الخميس 19 سبتمبر 2024، وحتى السبت 21 سبتمبر 2024، حيث سيكون يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية رسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

لا يتبقى في عام 2024 سوى إجازة واحدة رسمية، وهي إجازة 6 أكتوبر، التي تحتفل فيها مصر بذكرى انتصار القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973.

يحصل الموظفون على هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفقًا لما تنص عليه القوانين المعمول بها في البلاد.

قوانين العمل المتعلقة بالإجازات

تنص قوانين العمل المصرية على أن إجازة المولد النبوي الشريف تُمنح بأجر كامل للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين في القطاع الخاص.

وفي حال طلب صاحب العمل حضور الموظف للعمل في هذا اليوم، يلتزم بدفع مثلي الأجر عن كل يوم عمل في الإجازة الرسمية.