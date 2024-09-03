نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024: انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من تقلبات جوية الأسبوع الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، حالة من الطقس الحار والرطب على معظم أنحاء البلاد، مع توقعات بحدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدءًا من يوم غد الأربعاء، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

هذه التغيرات تأتي في ظل تحذيرات من تقلبات جوية متوقعة خلال الأسبوع الجاري، والتي قد تؤدي إلى ظروف جوية غير مستقرة في بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يتميز الطقس اليوم بارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع أجواء شديدة الحرارة تسود في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بلغت درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وهي تُعد مرتفعة نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة.

ورغم هذا الارتفاع، تتوقع خرائط الطقس فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة في الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

كما تم رصد نشاط للرياح المعتدلة التي قد تنشط أحيانًا، مما يساعد على تلطيف الأجواء في ساعات الليل.

توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة

وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المنتظر أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

هذا الانخفاض سيكون محسوسًا بشكل أكبر في المناطق الساحلية وشمال البلاد، حيث ستساهم الرياح النشطة ليلًا في تحسين حالة الجو وتقليل الإحساس بالحرارة.

الهيئة حذرت أيضًا من احتمالية حدوث تقلبات جوية متطرفة خلال هذا الأسبوع، خاصة في ظل تمدد الفاصل المداري إلى مناطق جديدة وارتفاع درجة حرارة مسطح البحر الأبيض المتوسط.

هذه العوامل قد تساهم في تشكل حالات من عدم الاستقرار الجوي، مما يزيد من فرص حدوث أمطار متفرقة أو عواصف رعدية في بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى اليوم في الظل

القاهرة الكبرى والوجه البحري : 35 درجة مئوية

: 35 درجة مئوية السواحل الشمالية : 31 درجة مئوية

: 31 درجة مئوية جنوب سيناء : 39 درجة مئوية

: 39 درجة مئوية شمال الصعيد : 38 درجة مئوية

: 38 درجة مئوية جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية

معدلات الرطوبة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري : 80 ـ 85% (عظمى)، 35 ـ 40% (صغرى)

: 80 ـ 85% (عظمى)، 35 ـ 40% (صغرى) السواحل الشمالية : 90 ـ 95% (عظمى)، 50 ـ 55% (صغرى)

: 90 ـ 95% (عظمى)، 50 ـ 55% (صغرى) شمال الصعيد : 55 ـ 60% (عظمى)، 20 ـ 30% (صغرى)

: 55 ـ 60% (عظمى)، 20 ـ 30% (صغرى) جنوب الصعيد: 30 ـ 40% (عظمى)، 15 ـ 20% (صغرى)

نصائح لمواجهة التقلبات الجوية

مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة في معظم أنحاء البلاد، ينصح خبراء الأرصاد المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال ساعات النهار، مثل ارتداء الملابس الخفيفة والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة.

كما يُفضل البقاء في أماكن جيدة التهوية واستخدام وسائل التبريد لتخفيف الشعور بالحرارة.