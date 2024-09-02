نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بكيرياكوس بيراكاكيس وزير التعليم بدولة اليونان، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى 2024" بفرنسا، والذى تنظمه منظمة اليونسكو، خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بدولة فرنسا.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص مصر على تبادل الخبرات مع دولة اليونان في مجال التعليم قبل الجامعى.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف جهود الدولة في تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر والتي تهدف إلي تحسين التجارب التعليمية للطلاب بطريقة إيجابية من خلال نظام التعليم الجديد، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية.

ومن جانبه، أكد كيرياكوس بيراكاكيس وزير التعليم بدولة اليونان، على العلاقات القوية بين مصر واليونان، مشيدًا بالجهود المصرية في تطوير التعليم والتوجه نحو إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التعليم يعد نقطة هامة للغاية، لبحث تبادل الخبرات في تاريخ العلاقات التى تربط بين مصر واليونان.

وقد تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي بالبلدين، بما يواكب المتغيرات التقنية والمهنية الحديثة.