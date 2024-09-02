نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب علمي علوم ورياضة.. الكليات المتاحة وخطوات التسجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والأدبية، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وبعد انتهاء المرحلة الثانية، تم الكشف الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة 2024 في شعبتي علمي علوم ورياضة، وفيما يلي تفاصيل الأماكن المتاحة وكيفية التسجيل في المرحلة الثالثة.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2024

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024 بعد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي بدأت يوم السبت 24 أغسطس 2024، وتستمر حتى الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، وقد حددت الوزارة الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة بنسبة 50%، أي ما يعادل 205 درجات، وذلك لتمكين الطلاب من تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي علوم ورياضة

وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، سواء علمي علوم أو علمي رياضة، فقد تم تحديد الأماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة على النحو التالي:

كليات الخدمة الاجتماعية (انتساب)

كليات الحقوق (انتساب)

كليات الآداب (انتساب)

كليات التربية الرياضية

كليات التربية النوعية

كليات التربية الموسيقية

كليات التربية (تعليم ابتدائي)

كليات التربية (طفولة)

الجامعات التكنولوجية

وتوفر هذه الكليات والمعاهد فرصًا للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلتين الأولى والثانية، وتتيح لهم الالتحاق بمجموعة متنوعة من التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم.

كيفية التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2024

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة التسجيل في الكليات والمعاهد المتاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني: يمكن الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: رابط مكتب التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة. تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة: مثل رقم الجلوس وكلمة المرور. اختيار الكليات والمعاهد المناسبة: من بين الخيارات المتاحة في المرحلة الثالثة. متابعة التعليمات وإتمام عملية التسجيل: لضمان نجاح عملية التقديم.

نصائح للطلاب خلال تنسيق المرحلة الثالثة 2024

الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل : لضمان قبول الرغبات وعدم تفويت الفرصة.

: لضمان قبول الرغبات وعدم تفويت الفرصة. مراجعة البيانات بدقة : لضمان تطابق المعلومات المسجلة مع المستندات الرسمية.

: لضمان تطابق المعلومات المسجلة مع المستندات الرسمية. التأكد من اختيار الكليات المناسبة: والتي تتوافق مع المجموع والنسبة المئوية للطلاب.

وتأتي هذه الفرص في إطار حرص وزارة التعليم العالي على توفير مقاعد جامعية لكافة الطلاب، وتقديم الدعم اللازم لضمان التحاقهم بالتخصصات المناسبة، لذلك ينصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني للحصول على أحدث التحديثات والتعليمات.