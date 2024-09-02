شريف صدقي يفتتح مؤتمر آفاق الفضاء: تعاون إقليمي ورؤية مستقبلية في العلمين الجديدة"

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة بين إفريقيا والشرق الأوسط" بمدينة العلمين الجديدة، كجزء من البرنامج الرسمي لمعرض مصر الدولي للطيران 2024.

استهل د. صدقي المؤتمر بكلمة ترحيبية وعرض تقديمي احترافي عن وكالة الفضاء المصرية، مسلطًا الضوء على دورها في تعزيز التعاون الفضائي الإقليمي ودعم الابتكار العلمي. شهد المؤتمر مشاركة نخبة من قادة وكالات الفضاء والشخصيات البارزة في مجال الفضاء من مختلف دول إفريقيا والشرق الأوسط.