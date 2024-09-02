عادل حمودة يشارك في لقاء وزير الخارجية مع رؤساء الهيئات الإعلامية وتحرير الصحف القومية والخاصة (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، رئيس مجلس التحرير جريدة دوت الخليج، اليوم، في لقاء الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، بمقر وزارة الخارجية، مع رؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة في مصر.

جاء ذلك بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام، عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

عادل حمودة يشارك في لقاء وزير الخارجية مع رؤساء الهيئات الإعلامية وتحرير الصحف القومية والخاصة

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الدكتور عبد العاطى ثمن خلال اللقاء الدور المحوري والوطني الذي يضطلع به الإعلام المصرى في توعية الرأي العام والتعريف بقضايا السياسة الخارجية ذات الأهمية الخاصة بمصر بموضوعية ومهنية، وتوضيح الرؤية المصرية إزاء تلك القضايا، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة وغير المسبوقة.

عادل حمودة يشارك في لقاء وزير الخارجية مع رؤساء الهيئات الإعلامية وتحرير الصحف القومية والخاصة

وأردف السفير أبو زيد، بأن السيد وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية في الوقت الحالى، وتقييم مصر للتحديات والأزمات فى محيطها الإقليمى، وعلاقاتها مع الشركاء الدوليين، والجهود التى تبذلها مصر لحلحلة أزمة قطاع غزة والأزمة السودانية، فضلًا عن جهود الإرتقاء بالخدمات القنصلية للمواطنين فى الخارج وتعزيز علاقات مصر الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع شركائها.

عادل حمودة يشارك في لقاء وزير الخارجية مع رؤساء الهيئات الإعلامية وتحرير الصحف القومية والخاصة

و شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا بين وزير الخارجية والإعلاميين والصحفيين، تضمن الرد على الاستفسارات واستعراض مختلف وجهات النظر حول أولويات السياسة الخارجية المصرية وجهود مصر للحفاظ على أمنها القومى وتعزيز علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين.