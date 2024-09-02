نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفوجرافيك.. حملة "100 يوم صحة" تواصل نجاحاتها للعام الثاني على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة حملة "100 يوم صحة" نجاحاتها للعام الثاني على التوالي وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في تقديم ملايين الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تطبيق نظام صحي متكامل ويتميز بالإتاحة والجودة، عكفت الدولة على إطلاق المرحلة الثانية من حملة 100 يوم صحة بعد نجاح المرحلة الأولى، وذلك لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمختلف فئات المجتمع، وكإحدى أوجه تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك على صعيد مختلف التخصصات العلاجية، مع مراعاة التواجد في أماكن التجمعات للوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتغطية المناطق النائية في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحملة من خلال المبادرات الرئاسية لدعم القطاع الصحي، علاوة على الاهتمام بتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، لرفع وعي المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، ما ينعكس بدوره على تأسيس مجتمع صحي واعي، وهو ما لاقى إشادات دولية لجهود الجمهورية الجديدة لتحقيق تغطية صحية على نطاق واسع، في إطار جهودها للارتقاء بالمنظومة الصحية.

حملة "100 يوم صحة" تواصل نجاحاتها للعام الثاني على التوالي

وكشف التقرير عن الإشادات الدولية بالتغطية الصحية في مصر، حيث أشارت الأمم المتحدة عام 2024 إلى أن مصر أطلقت عام 2023، حملة 100 يوم صحة، لاستهداف 105 ملايين شخص، يعيشون في جميع أنحاء البلاد، وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة للشعب المصري من خلال تزويدهم بخدمات الرعاية الصحية المجانية.

حملة "100 يوم صحة" تواصل نجاحاتها للعام الثاني على التوالي

أما البنك الدولي، فقد أكد عام 2024، أن نجاح حملة 100 مليون صحة يرجع إلى حد كبير إلى أن عمليات الفحص والعلاج أصبحت في متناول جميع المواطنين وغير مكلفة، حيث هدفت الحملة إلى فحص جميع المصريين والمقيمين على مستوى البلاد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وبدورها فقد أشادت اليونيسف عام 2023، بتقديم وحدات الرعاية الصحية الأولية الرعاية الوقائية أوالعلاجية للأطفال في مصر، بما فى ذلك إعطاء اللقاحات، ومراقبة نمو الأطفال، وعلاج الأمراض مجانًا. بالإضافة إلى تقديم الوحدات خدمات رعاية صحة الأم، وخدمات تنظيم الأسرة.

وإلى جانب ما سبق، فقد أكدت مؤسسة التمويل الدولية عام 2023، أن النظام الصحي في مصر حقق تقدمًا كبيرًا على مدى السنوات القليلة الماضية، وشمل ذلك انخفاض معدل وفيات الأمهات والأطفال، ومن المتوقع أن يوفر نظام التأمين الصحي الشامل التغطية الصحية لجميع المواطنين بحلول عام 2030.

حملة "100 يوم صحة" تواصل نجاحاتها للعام الثاني على التوالي

من جهتها؛ فقد أوضحت الإيكونوميست عام 2023 أن مصر تمتلك خطة متكاملة لمكافحة الأمراض غير المعدية، وبرنامجًا وطنيًا محدثًا لمكافحة السرطان، متوقعةً أن يزداد الإنفاق على الرعاية الصحية مع اتجاه مصر نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجيمع المواطنين.

كما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2024، أن الدولة المصرية تتيح الوصول لجميع الخدمات الصحية للمصريين وغير المصريين على قدم المساواة، حيث يمكنهم تلقي الرعاية مجانًا أو بتكلفة يمكن تحملها في وحدات الرعاية الصحية الأولية وفي المستشفيات العامة في حالات الطوارئ.

وأشار التقرير إلى أن حملة 100 يوم صحة هي مبادرة وطنية شاملة، انطلقت تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر" وتهدف لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مكثف، موضحًا أن الحملة تضم أكثر من 500 قافلة و5 آلاف وحدة رعاية أساسية و700 مستشفى.

ولفت التقرير إلى أن الحملة تم إطلاقها على مرحلتين، الأولى في 25 يونيو 2023، واستمرت لمدة 200 يوم وانتهت يوم ١١ يناير ٢٠٢٤، أما المرحلة الثانية، فقد أطلقت في 31 يوليو 2024 وتستمر لمدة 100 يوم.

حملة "100 يوم صحة" تواصل نجاحاتها للعام الثاني على التوالي

وأبرز التقرير مزايا حملة 100 يوم صحة، حيث تشمل إضافة خدمات جديدة بالمرحلة الثانية لتحسين كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة.

وتتضمن مزايا الحملة كذلك، تقديم الخدمات من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً فى جميع الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات، بجانب طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

واستعرض التقرير إنجازات المرحلة الاولى من حملة "100" يوم صحة"، حيث نجحت في تقديم أكثر من 60 مليون خدمة طبية خلال 200 يوم، مشيرًا إلى أنها شملت إصدار 327.6 ألف قرار ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ2.1 مليون شخص.

كما شملت إنجازات المرحلة الأولى وفقًا للتقرير، تقديم 1.6 مليون خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة (زيارة أول مرة)، بجانب 4.8 مليون خدمة تم تقديمها ضمن المبادرة (زيارة دورية)، وتقديم 5.2 مليون خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وإلى جانب ما سبق، فقد تم ملئ 2.8 مليون استمارة استبيان بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم)، كما بلغ عدد المترددين على القوافل الطبية 1.7 مليون مواطن، وتمت مناظرة 12.7 مليون طفل للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم 951.7 ألف خدمة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة.

حملة "100 يوم صحة" تواصل نجاحاتها للعام الثاني على التوالي

وأضاف التقرير أنه تم تقديم 843.8 ألف خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، و483.1 ألف خدمة في مجال الصحة النفسية، و437.2 ألف خدمة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، كما بلغ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة 13.1 مليون سيدة، وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 13.2 مليون زيارة.

وفيما يتعلق بإنجازات المرحلة الثانية من الحملة، فقد ورد في التقرير أنه تم تقديم أكثر من 49 مليون خدمة طبية، منذ إطلاق المرحلة الثانية وحتى يوم 31 أغسطس عام 2024، تشمل تقديم 19.2 مليون خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، فضلًا عن تقديم 10.9 مليون خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، و3.2 مليون خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وأوضح التقرير أن قطاع الطب الوقائي قدم 1.9 مليون خدمة، كما تم تقديم 2.5 مليون خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، و1.2 مليون خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بجانب 1.7 مليون خدمة قدمتها مبادرة دعم الصحة النفسية، و5.6 مليون خدمة قدمتها مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وإلى جانب ما سبق، فقد قدمت هيئة الإسعاف بتقديم 149.6 ألف خدمة، كما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 335.9 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 55.8 ألف عملية ضمن قوائم الانتظار، بجانب 321.2ألف خدمة قدمتها مستشفيات المؤسسة العلاجية، وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 2.1 مليون مواطن.