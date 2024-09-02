نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس لليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الصادر اليوم عن حالة الطقس المتوقعة لليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، حيث يُنتظر أن يستمر الطقس حارًا ورطبًا نهارًا على معظم أنحاء البلاد، بينما يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة في مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما في الليل، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب على كافة المناطق.

وبحسب البيان، ستنشط الرياح بشكل معتدل على فترات متقطعة خلال اليوم، مما قد يخفف من حدة الحرارة قليلًا.

هذه الرياح قد تساهم في تحسين الشعور بالراحة لبعض المناطق ولكنها لن تؤثر بشكل كبير على درجات الحرارة المرتفعة.

فرص سقوط الأمطار اليوم

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الشمالية، بالإضافة إلى شمال الوجه البحري.

كما من المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 3 سبتمبر 2024

بالنسبة لتوقعات درجات الحرارة ليوم غدٍ الثلاثاء، فإنها ستشهد ارتفاعًا في مختلف المناطق. وفيما يلي درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أبرز المدن والمناطق:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية، بينما قد يشعر الناس وكأنها تصل إلى 35 درجة مئوية بسبب الرطوبة.

السواحل الشمالية: تتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية، مع إحساس مشابه للحرارة يصل إلى 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء: سيكون الطقس شديد الحرارة حيث تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية، بينما قد يشعر السكان وكأنها تصل إلى 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية، مع إحساس بالحرارة يصل إلى 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: سيكون الطقس الأكثر حرارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، والشعور بالحرارة قد يصل إلى 43 درجة مئوية.