نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: خطوط الوزارة الساخنة تستقبل ما يزيد على 207،334 اتصالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر يوليو ٢٠٢٤، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

وقد استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر يوليو ما يزيد على 207،334 اتصالا من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعى أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وقام مسئولو بالرد على هذه الاتصالات بنسبة 89٪ من جملة هذه الاتصالات، حيث استقبلت خطوط الوزارة ما يزيد على 207،334 اتصالا تم الرد على عدد 179440 اتصالًا منها، وقام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد ١٤٢١٧٤ اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم ١٩٦٨٠ تم الرد على عدد ١٢٢٤٧١ منها بنسبة رد تصل إلى ٨٦٪، وكان من بين هذه الاتصالات عدد ١١١٣٠١ استفسارا وعدد ١١٤٧٩ طلبا وعدد ١٩٩٧ شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا ثم البحيرة ثم أسيوط ثم الجيزة، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء ثم الوادي الجديد ثم البحر الأحمر.

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد ٢٥٩١٥ اتصالا على الخط الساخن رقم ١٦٨٦٨ تم الرد على عدد ٢٠٩١٩ اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى ٨١٪، وكان من هذه الاتصالات عدد 19،982 استفسارا وعدد ١٤٤ طلبا وعدد 42 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة ثم الجيزة ثم الإسكندرية واقلها محافظات الوادي الجديد ثم مرسى مطروح ثم جنوب وشمال سيناء.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 19،199 اتصالا على الخط الساخن رقم ١٥٠٤٤، قامت الوزارة بالرد على ١٧٧٦٢ منها بنسبة رد تصل إلى ٩٣٪، كما قامت شركة إي فاينناس باستقبال عدد ١٢٢٢٠ اتصالا على نفس الرقم، تم الرد على عدد ١٠٥٨١ اتصالا منها بنسبة ٨٧٪، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة ثم الجيزة ثم الشرقية وأقلها اتصالا محافظات جنوب سيناء ثم الوادي الجديد ثم مرسى مطروح.

كما استقبلت الوزارة عدد ٧٨٢٦ اتصالا على الخط الساخن رقم ١٦٤٣٩ تم الرد على عدد ٧٧٠٧ منها بنسبة تصل إلى ٩٨٪ كان منها عدد 5833 استفسارا وعدد 312 طلبا وعدد 2،396 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا القاهرة ثم الجيزة ثم الإسكندرية وأقلها محافظات جنوب سيناء ثم الوادي الجديد ثم مرسى مطروح.

كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد ٨٨٦٩ اتصالا على الخط الساخن رقم ١٦٠٢٣ تم الرد على عدد ٨٥٤٨ منها بنسبة تصل إلى ٩٦،٤٪ كان منها عدد ٤٠٤١ استفسارا ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل وعدد ٤٤٨٩ طلبا للعلاج أو المتابعة وعدد ١٨ شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لكارت تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ( 16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي ( 16868).