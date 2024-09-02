استعدادات مطار العلمين لانطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 11:30 صباحاً - يستعد مطار العلمين الدولي، لانطلاق فاعليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024" في نسخته الأولي بمدينة العلمين الجديدة، أحد المدن السياحية الواعدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، و بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني، وسيوفر منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية –موجهة بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثاره والتشويق.

وفي إطار متابعة الاستعدادات واللمسات النهائية للوقوف على جاهزية المطارات المصرية لاستقبال الوفود المشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، وجه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني خلال متابعة آخر الاستعدادات بمطار العلمين الدولي، بتسهيل وصول وسفر الوفود المشاركة، وضرورة تكثيف وتوزيع عدد المنسقين العاملين بالمطار بجانب تواجد فرق العمل من العلاقات العامة على مدار الساعة للمشاركة فى استقبال الضيوف وتسهيل إجراءات وصولهم وسفرهم بسهولة ويسر؛ مؤكدًا على أن الدولة المصرية تحرص على توفير كل ما يلزم من إمكانيات وقدرات لنجاح هذا المعرض، الذي يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على التطور الكبير فى مجال صناعه النقل الجوى.