نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليم وحدات سكنية ضمن مشروع «سكن مصر» في القاهرة الجديدة: التفاصيل والإجراءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسليم عدد من الوحدات السكنية اليوم الاثنين، ضمن مشروع «سكن مصر» في منطقة أرض المعارض بمدينة القاهرة الجديدة.

هذا التسليم يأتي في إطار خطة الوزارة للانتهاء من تسليم جميع الوحدات المحجوزة قبل نهاية العام الجاري.

تفاصيل وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان أن تسليم الوحدات السكنية في مشروع «سكن مصر» يتضمن أربع عمارات سكنية في مدينة القاهرة الجديدة، بإجمالي 96 شقة.

جميع هذه الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري. من المتوقع أن تستمر عملية التسليم لعدة أيام وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته الوزارة.

جدول تسليم وحدات الإسكان

ووفقًا لتصريحات المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، فقد تم تحديد جدول التسليم على النحو التالي:

اليوم الاثنين، 2 سبتمبر : تسليم وحدات العمارة رقم 195.

: تسليم وحدات العمارة رقم 195. يوم الثلاثاء، 3 سبتمبر : تسليم وحدات العمارة رقم 185.

: تسليم وحدات العمارة رقم 185. يوم الأربعاء، 4 سبتمبر : تسليم وحدات العمارة رقم 186.

: تسليم وحدات العمارة رقم 186. يوم الخميس، 5 سبتمبر: تسليم وحدات العمارة رقم 157.

إجراءات ومستندات مطلوبة للتسليم

لإتمام عملية تسليم الوحدات، يتعين على العملاء الفائزين بوحدات الإسكان اتباع الخطوات التالية:

التوجه لبنك التعمير والإسكان: يجب زيارة فرع بنك التعمير والإسكان في مدينة نصر، الواقع في 2 شارع عباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك.

التوجه لجهاز المدينة: يجب زيارة جهاز مدينة القاهرة الجديدة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي.

إحضار المستندات المطلوبة:

أصل خطاب البنك.

صورة من الشيكات الموقع عليها لتسجيل البيانات على الشبكة.

استلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لوزارة الإسكان لضمان توفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية في مدينة القاهرة الجديدة.